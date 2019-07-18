Стали известны имена политиков, пригласивших Медведчука в Европарламент

Медведчука в Страсбург пригласили симпатики Путина / Фото: скриншот из видео

Кума президента России Владимира Путина, украинского бизнесмена и политика Виктора Медведчука пригласили в Европейский парламент депутаты от европейских ультраправых партий пророссийской направленности.

На сайте Оппозиционной платформы – За жизнь сказано, что их лидер отправился в Европарламент по приглашению депутатов, представляющих Великобританию, Францию, Германию, Венгрию, Болгарию, Испанию, Латвию, Словакию.

В сообщении политсилы упоминается член ультраправой британской партии UK Independence Party Нейтан Гилл, которых контактировал с Медведчуком в Страсбурге. Следует добавить, что Гилл и его соратники по политсиле ранее посещали Украину. Они приходили в Нацсовет по теле- и радиовещанию, чтобы уточнить особенности регулирования деятельности каналов 112 Украина и NewsOne.

Как отметило издание The Guardian, среди пригласивших кума Путина фигурирует фамилия экс-лидера UK Independence Party Найджела Фараджа. Он имеет отношение к Brexit, "не только раздувал антиевропейские настроения, но и критиковал европейские санкции против России, а также высказывал лестные оценки российскому президенту Путину".

Известно, что среди пригласивших Медведчука замечен Николя Бе из ультраправой французской партии Национальный фронт, лидер которой Мари Ле Пен славится дружбой с Путиным. Представитель Франции назвал план Медведчука "наиболее реалистичным с момента подписания минских соглашений".

Напомним, Медведчук в Страсбурге на заседании Европарламента назвал Крым украинским.