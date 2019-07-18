Медведчук в Европарламенте назвал Крым украинским

Довольно неожиданное заявление из уст известного своей пророссийской позицией политика Виктора Медведчука.
Одиозный украинский политик Виктор Медведчук (глава партии Оппозиционная платформа – За жизнь), известный регулярными визитами в Россию, в Страсбурге на заседании Европарламента назвал Крым украинским.
"Наша позиция, позиция "Оппозиционной платформы – За жизнь" является следующей: Крым – это территория Украины, в соответствии с Конституцией и действующим законодательством, и мы исходим из этого", − сказал он.
Напомним, ранее известный украинский политик/дипломат Роман Бессмертный рассказал, как Виктор Медведчук появился на переговорах ТКГ в Минске. Позднее дипломат Богдан Яременко объяснил, как Зеленский выбил козыри из руки Медведчука и Путина.