Как Зеленский выбил козыри из руки Медведчука и Путина

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

13 июля 2019, 10:04

Вопрос моряков отравляет внешнюю политику России - не дает нормализовать отношения со всеми другими государствами.

Зеленский телефон
Зеленский перехватил инициативу в отношениях с Путиным

11 июля состоялся первый телефонный разговор Зелениского и Путина. Происходил он, как сообщили в Кремле, по инициативе украинской стороны. Ключевым вопросом являлось освобождение захваченных в плен украинских моряков и других граждан, которые содержатся на российской территории.

Конечно, Путин не тот человек, который может сделать по-другому, потому что его заставляют. У него всегда есть выбор. Поскольку Россия – ядерное государство, то давить на президента РФ было бы сложно.

Но судя по всему, вопрос моряков фактически отравляет внешнюю политику России - не дает нормально работать и исполнять задачи, которые они ставят себе по нормализации отношений со всеми другими государствами.

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Стараниями Украины этот вопрос стал одним из очень важных в повестке дня Путина с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель, а особенно – с Дональдом Трампом. И как бы президент России не отбивался от этой темы, мол, нужно дождаться решения суда и так далее, когда об этом говорят лидеры иностранных государств, в которых он заинтересован, то конечно же президент РФ не может не реагировать. Россияне достаточно умные, чтобы это понимать.

Мне кажется, что выборы в Украине и частые вояжи Юрия Бойко и Виктора Медведчука воспринимаются Москвой как удобный случай решить этот вопрос, чтобы подыграть своим апологетам и ставленникам в Украине в рамках избирательной кампании.

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И у меня создается впечатление, что президент Украины просто перехватил инициативу своим звонком. И очевидно, что в этом меньше заинтересован Путин, а больше Медведчук, старающийся показать, что именно он тот человек, который способен договориться с РФ, в том числе и касательно возвращения пленных.

И конечно же такая инициатива телефонного разговора президента Зеленского выбивает эти козыри из рук Кремля и Виктора Медведчука.

Это правильный ход, но оценить мы его сможем, когда увидим – вернутся в ближайшее время пленные, или нет.

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Владимир Зеленский Владимир Путин захват моряков телефонный разговор Богдан Яременко новости Украины
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