Первый шаг к возобновлению нормандского формата: в Зе-команде оценили переговоры с Путиным

Владимир Зеленский / Офис президента

Вчерашний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина является первым шагом к возобновлению переговоров в нормандском формате. Так в Зе-команде оценили первый контакт лидеров двух государств.

"Надеемся, что уже скоро освободят пленных военных моряков и других граждан Украины, содержащихся в РФ", - говорится в сообщении на Facebook-странице команды Зеленского.

Как известно, 11 июля состоялся первый разговор президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина. Главы государств пообщались в телефонном режиме. Разговор происходил по инициативе украинской стороны.

Во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен украинских военных моряков. Путин и Зеленский также обсудили возвращение в Украину других граждан, которые содержатся на российской территории.

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