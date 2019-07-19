Украина не посылала кума Путина в Европарламент — лидер Слуги народа

Украина не посылала Виктора Медведчука в Европарламент, сообщил Дмитрий Разумков / Скриншот

Лидер партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил, что политик, бизнесмен и кум российского лидера Владимира Путина Виктор Медведчук не был уполномочен Киевом посещать Европейский парламент (находится в Страсбурге) от Украины.

Возможно, назревает широкая оппозиция, рассказал глава политсилы в эфире ток-шок Право на власть на телеканале 1+1.

В то же время политик подчеркнул, что не только Медведчук был в Страсбурге.

"...мне иногда кажется, что у нас назревает такая большая оппозиция, широкая оппозиция… на полях Страсбурга мы видим создание или попытку создания широкой коалиции между представителями прошлой власти и представителями Оппозиционной платформы — За жизнь...", — заявил он.

Зеленський не делегував Медведчука в Страсбург. Президент Зеленський не давав дозволу на "дипломатію" Медведчука у Страсбурзі. Про це в прямому ефірі "Право на владу" заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. Опубликовано ПРАВО НА ВЛАДУ Четверг, 18 июля 2019 г.

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук выступил на заседании Европарламента и назвал захваченный Россией Крым украинским. Позже стало известно, что политика в Европарламент пригласили депутаты от европейских ультраправых партий пророссийской направленности.