Сидел на галерке: для Порошенко не нашлось места в Европарламенте

Порошенко отшили в Европарламенте / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время недавней поездки в Страсбург не смог попасть в зал заседаний Европейского парламента.

Фото экс-гаранта, который слушает выступление европарламентариев на галерке, опубликовало издание Страна.

Уточняется, что 17 июля Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований в Киеве, объяснив это встречей с новоизбранными членами Европарламента в Страсбурге.

Однако в распоряжении журналистов появились фото, опровергающие слова бывшего главы государства. Оказалось, что он не смог попасть в основной зал заседаний Европейского парламента, а слушал трансляцию в наушниках на балконе.

Как известно, Медведчук в Страсбурге на заседании Европарламента назвал Крым украинским.

Напомним, 18 июля, депутаты Европейского парламента приняли резолюцию относительно нарушения прав человека в Российской Федерации, в которой призвали страну безоговорочно освободить всех незаконно задержанных украинцев, в частности, 24-х пленных моряков.