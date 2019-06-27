Замкомандующего ООС разъяснил ситуацию с разведением сил у Станицы

Богдан Бондарь / Скриншот видео с facebook.com/pressjfo.news

Заместитель командующего операцией Объединенных сил на Донбассе Богдан Бондарь сообщил, что возле Станицы Луганской на Луганщине в результате процесса разведения сил украинские подразделения не оставили позиции, а улучшили положение.

Украинские воины заняли выгодные рубежи, говорится в видеообращении Бондаря, опубликованном на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

По его словам, первый этап разведения сил у Станицы позволил нашим войскам не только улучшить позиции подразделений, но и в дальнейшем даст возможность улучшить условия для перемещения наших соотечественников, которые ежедневно переходят с одной стороны на другую.

"…также мы заставили противника отвести подразделения, которые находились на территории, которая должна была контролироваться Украиной, за минскую линию 19 сентября 14-го года, которая… соответствует тем нашим договоренностям…", — отметил замкомандующего.

Бондарь подчеркнул, что "никакого оставления позиций не произошло, наши подразделения улучшили положение, заняли выгодные рубежи, этим самым создают надлежащие условия для дальнейших действий и по обороне, и по удержанию определенных позиций в Станице Луганской".

"…согласно соглашения,… было три участка, на которых предусматривалось разведение сил и средств. На двух участках это было выполнено еще в прошлые годы, а Станица Луганская, в отличие от других участков, постоянно была под таким давлением — нежелание российской стороны, нежелание боевиков, которые занимают там позиции, в том числе на мосту, отойти, отвести соответственно силы и средства", — объяснил он.