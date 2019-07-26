Безсмертный объяснил, зачем Путину "инструмент" Донбасс

26 июля 2019, 15:07

Президент РФ будет делать все, чтобы выкручивать руки Киеву, предупредил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Война на Донбассе — Владимиру Путину Донбасс нужен в качестве инструмента, полагает Роман Безсмертный
Владимиру Путину Донбасс нужен в качестве инструмента, полагает Роман Безсмертный / Reuters

Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (наша страна, Россия, ОБСЕ) по разрешению конфликта на части востока украинского государства Роман Безсмертный считает, что для президента РФ Владимира Путина Донбасс является инструментом для достижения цели.

Цель российского лидера — снова поделить мир, рассказал Безсмертный в интервью Сегодня.

По словам собеседника, глава России "будет делать все, чтобы выкручивать руки Киеву", ему все равно, кто является украинским лидером, он хочет видеть Украину в "постоянном огне".

"…Ему нужно признание фактора России в мировой политике. Минимум, чего он добивается — это поделить мир снова.  Если не на двух, то на троих или четверых. Он добивается этого, идет этой дорогой, и Украина и украинский Донбасс для него — это просто инструмент достижения этой цели", — заявил представитель нашей страны в ТКГ.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин выразил мнение, что с Владимиром Путиным нельзя заключить сделку по части востока Украины, поскольку российскому президенту не нужен Донбасс.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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Донбасс Россия Владимир Путин Роман Безсмертный
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