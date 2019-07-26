Климкин объяснил, почему нельзя заключить сделку с Путиным по Донбассу

С Владимиром Путиным нельзя заключить сделку по Донбассу, считает Павел Климкин / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин полагает, что с президентом РФ Владимиром Путиным нельзя заключить сделку по части востока Украины, поскольку российскому лидеру не нужен Донбасс.

Глава России не пойдет на компромисс по Донбассу, рассказал чиновник во время публичного обсуждения в Veteran Hub, пишет УНИАН со ссылкой на корреспондента.

По словам главы МИДа, Путин пытается использовать часть востока Украины, чтобы в разговоре с Западом поднимать тему "федерализации" нашей страны.

"…Путин не пойдет на компромисс относительно Донбасса. Ему не нужен Донбасс. Ему он тогда не был нужен, сейчас не нужен и потом не потребуется", — заявил министр.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его главной целью по Донбассу является прекращение войны. Глава нашей страны сказал: "Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны".