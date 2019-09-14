В ОБСЕ озвучили официальную позицию по формуле Штайнмайера

В ОБСЕ официально поддержали формулу Штайнмайера / "РИА Новости Украина"

Министр иностранных дел Словакии, глава ОБСЕ Мирослав Лайча заявил, что формула Штайнмайера станет для Украины реальным шансом для выполнения Минских договоренностей и восстановления мира в стране.

"У нас есть план – это Минские соглашения. У нас есть инструменты – это Нормандский формат и трек Курта Волкера", - сказал он 14 сентября в рамках форума YES в Киеве.

По словам Лайча, ранее Украина и Россия лишь обвиняли друг друга, при этом самостоятельно демонстрируя бездействие. Однако новый президент Владимир Зеленский скорректировал ситуацию в сторону прогресса и продемонстрировал недостающую ранее политическую волю руководителя.

"У нас есть принцип, как читать Минск — это план Штайнмайера, и я считаю, что это хороший грунт (для выполнения Минских договоренностей)", — пояснил Лайчак.

Председатель ОБСЕ подчеркнул, что Украина не должна идти на уступки перед страной-агрессором, однако обязана предпринимать шаги для урегулирования ситуации в своих интересах. Важен, по убеждению Лайчака, дальнейший обмен пленными и разведение сил в Станице Луганской.

Напомним, Россия хочет, чтобы в рамках Контактной группы была письменно зафиксирована так называемая формула Штайнмайера.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого заявил об ожидании выполнения Киевом договоренностей, достигнутых нормандской четверкой в 2015 и 2016 годах о разведении сил на линии разграничения на Донбассе, а также закрепления в письменном виде формулы Штайнмайера.