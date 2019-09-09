Путин признался, чего потребовал от Зеленского по Донбассу

9 сентября 2019, 21:39

Путин и Макрон согласились, что обмен пленными между Россией и Украиной является важным и позитивным шагом.

Путин признался, чего потребовал от Зеленского по Донбассу
Путин признался, чего потребовал от Зеленского по Донбассу / Reuters

Глава РФ Владимир Путин настаивает, что встреч в нормандском формате не будет, пока Украина не выполнит его условия.

С таким заявлением Путин выступил в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Путин и Макрон согласились, что обмен пленными между Россией и Украиной является важным и позитивным шагом. Он может поспособствовать нормализации отношений между двумя странами.

Читайте также"Сговор Путина с Зеленским": эксперт назвал единственное, что нужно президенту РФНе отрицает Путин и того, что должна продолжаться работа в нормандском формате, отмечается на сайте Кремля. Однако глава РФ отметил, что конструктива добиться не получится без четкой повестки встречи, которую стороны собираются честно выполнять.

"В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде формулы Штайнмайера", — отметили в Кремле.

Ранее вдохновленная обменом пленными Франция жаждет "нормандской встречи" немедля. МИД Франции выступил с инициативой уже в ближайшие дни в Париже провести саммит "нормандской четверки".

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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