Путин озвучил Макрону ожидания от Украины

Эммануэль Макрон и Владимир Путин поговорили об Украине / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого заявил об ожидании выполнения Киевом договоренностей, достигнутых нормандской четверкой в 2015 и 2016 годах о разведении сил на линии разграничения на Донбассе, а также закрепления в письменном виде формулы Штайнмайера.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер настаивал на тщательной подготовке встречи в нормандском формате.

"В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского Комплекса мер как основы урегулирования", - сказано в сообщении.

Главы государств также дали позитивную оценку обмену заключенными между Россией и Украиной, а также выразили надежду на то, что это поспособствует нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после обмена заключенными между Украиной и Россией 7 сентября позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Напомним, в Кремле подтвердили информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину после долгожданного обмена пленными, и они поговорили на разные темы.