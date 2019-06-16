"Не будут прежними": глава Германии спрогнозировал отношения с Россией

Штайнмайер не сомневается, что с Россией уже сложно быть дружественными / Reuters

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер усомнился в том, что в будущем отношения Германии и России смогут стать прежними.

Как сообщает ТАСС, политик считает существенным влиянием на отношения сторон конфликт на востоке Украины и вопрос Крыма, а также ряд других факторов.

"Мы живем в период напряженности, санкций и взаимных обвинений... с обеих сторон есть глубокое разочарование", — предположил он.

Штайнмайер подчеркнул, что что в будущем, вероятно, Россия и Евросоюз будут выстраивать отношения, ища новые концептуальные рамки. Возможно, это будут более трезвые отношения, менее наполненные ожиданиями или, же они будут прохладными, более дистанцированными.

Напомним, Аннегрет Крамп-Карренбауэр,преемница канцлера Ангелы Меркель на посту главы правящей на данный момент в Германии политсилы, партии Христианско-демократический союз, заявила о необходимости стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией.