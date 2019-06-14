В Германии пообещали Зеленскому встречу с воинскими почестями

Германия ждет нового украинского лидера с официальным визитом / Фото: Reuters

В Берлине идет активная подготовка к первому официальному визиту президента Украины Владимира Зеленского, которого планируют встретить торжественно и с воинскими почестями.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря правительства Германии Ульрике Деммер, украинского лидера ждут в Берлине 18 июня в 12.30 по местному времени.

По словам спикера, во время беседы будут обсуждены украино-немецкие отношения, выполнение Минских договоренностей, реформы в Украине и ряд других вопросов чрезвычайной важности. Деммер неизвестно, будет ли в ходе встречи обсуждаться тема строительства Северный поток-2. Она подчернкула, что официальная позиция Германии остается неизменной относительно того, что Украина должна оставаться транзитной страной.

В Германии подчеркнули важность предстоящей встречи, поскольку главы государств встретятся впервые. После беседы тет-а-тет Зеленский и Меркель выйдут на общую пресс-конференцию к журналистам.

Напомним, глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая является преемницей действующего канцлера Ангелы Меркель, высказала президенту России Владимиру Путину свою жесткую позицию относительно вмешательства Москвы в дела соседних государств.