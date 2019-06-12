Преемница Меркель разоткровенничалась о нужде в сотрудничестве с Россией

Аннегрет Крамп-Карренбауэр / Reuters

Аннегрет Крамп-Карренбауэр,преемница канцлера Ангелы Меркель на посту главы правящей на данный момент в Германии политсилы, партии Христианско-демократический союз, заявила о необходимости стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией.

"Россия для нас слишком большой сосед, чтобы мы могли просто игнорировать ее. Поэтому мы должны постоянно стремиться сделать целью нашей политики сотрудничество и поддержание отношений, которые в идеальном случае могли бы опираться на отказ России от попыток дестабилизации своих ближайших соседей, а также ЕС в целом разными способами, чтобы компенсировать свою внутриполитическую слабость. Это также в наших интересах", —заявила политик.

Напомним, ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что отлично понимает беспокойство Украины из-за воплощения в жизнь российского проекта - строительства газопровода Северного потока-2. До этого эксперт-международник Ирина Верещук спрогнозировала позицию преемницы Ангелы Меркель по Украине.

