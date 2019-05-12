Преемница Меркель рассказала, когда заменит ее на посту канцлера Германии

Ангела Меркель с Аннегрет Крамп-Карренбауэр / ВВС

Глава политсилы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель, не намерена становиться "бундесканцлерин" вплоть до официального окончания ее срока полномочий в 2021 году.

Соответствующую информацию она заявила в интервью Welt am Sonntag.

"Канцлер и правительство были избраны на весь срок полномочий, и граждане справедливо ожидают, что они серьезно относятся к обязательствам, вытекающим из этих выборов. Поэтому я исключаю, что буду прилагать усилия для бессмысленных изменений", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Напомним, ранее преемница Ангелы Меркель заступилась за Северный поток-2 и упомянула Украину. До этого нынешняя бундесканцлерин рассказала, почему не пригласила триумфатора украинских президентских выборов Владимира Зеленского на встречу.