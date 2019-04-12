Меркель ответила Порошенко по Северному потоку-2

Ангела Меркель свою позицию по Северному потоку-2 менять не собирается / Reuters

На призыв президента Петра Порошенко остановить строительство Северного потока-2 ответила канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщает РИА Новости, Меркель отказалась прекращать прокладку газопровода из России в Европу.

По словам Меркель, у Берлина и Киева различные позиции по данному вопросу. При этом она добавила, что на стратегическое партнерство между Германией и Украиной Северный поток-2 влияния не окажет.

Меркель заверила, что транзит российского газа через территорию Украины будет сохранен.

Как известно, Порошенко на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал остановить строительство Северного потока-2. Он предложил немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штатам не удалось склонить страны Европы к отказу от постройки Северного потока-2.