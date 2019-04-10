США не смогли убедить Европу отказаться от постройки Северного потока-2 - Помпео

Майк Помпео / GettyImages

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штатам не удалось склонить страны Европы к отказу от постройки Северного потока-2.

Такое заявление политик сделал, выступая в конгрессе, в комитете сената по иностранным делам.

"Мы сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить Северный поток-2, но в настоящий момент мы не добились успеха", - сказал Помпео.

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Как сообщали СМИ, Меркель была недовольна давлением Трампа на Северный поток-2.

Как сообщалось ранее, в Газпроме уверены, что завершат Северный поток-2 до конца 2019 года. По плану трубопровод должен начать свою работу с 1 января 2020 года.