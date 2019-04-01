В Газпроме уверены, что завершат Северный поток-2 до конца года

Северный поток-2 / Deutschlandfunk

Строительство газопровода Северный поток-2 завершится в 2019 году. Об этом заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер, передает Интерфакс.

Комментируя рекомендации проектной компании газопровода Nord Stream 2 AG и их трактовку Нафтогазом Украины, Миллер в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" отметил, что юридических препятствий для завершения строительства газопровода нет.

"Все те заявления, которые делались в последнее время, они не соответствуют действительности, — сказал он. — И в общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство Северного потока-2 до конца 2019 года".

Ранее сообщалось, что Газпром намерен возобновить закупки туркменского газа.