Северный поток-2 вовремя не заработает и Россия сядет за стол переговоров с Украиной - Еврокомиссия

Северный поток-2 / RT

В Еврокомиссии уверены, что российский газопровод Северный поток-2 не заработает вовремя, поэтому Россия продолжит переговоры о транзите газа через Украину с 2020 года. Об этом заявил заместитель гендиректора по вопросам энергетики Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт.

"Наш аргумент заключается в том, что Северный поток-2 не заработает вовремя. У Газпрома есть долгосрочные контракты с европейскими потребителями, которые компания обязана выполнить. Если они хотят выполнять контракт, и я думаю, что они будут, то нет другого пути, чем через Украину. И мы должны будем достичь соглашения, которое будет учитывать, прежде всего, интерес Украины, равно как и российский интерес", – цитирует Борхардта Интерфакс-Украина.

По его мнению, нужно еще 2-3 года для того, чтобы Северный поток-2 начал работать, а это в свою очередь приведет российскую сторону за стол переговоров.

Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявлял, что строительство газопровода Северный поток-2 завершится в 2019 году.

А госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Штатам не удалось склонить страны Европы к отказу от постройки Северного потока-2.

Напомним, депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на Северный поток-2.