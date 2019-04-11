Яценюк о "Северном потоке-2": Украине не нужны мнимые гарантии о продлении транзита

Арсений Яценюк / Народный фронт

"Необходимо единство Европейского Союза и Украины в вопросе энергетики. Мнимые гарантии того, что Украина останется страной-транзитером после строительства "Северного потока-2" не соответствуют действительности", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк во время 12-го Киевского Форума 11 апреля.

Если "Северный поток-2" будет построен, подчеркнул лидер "Народного фронта", - Украина будет лишена транзита, если "Нордстрим-2" будет построен - Европа будет еще более зависима от российского газа, пишет прес-служба Народный фронта.

"Кто бы нам не рассказывал, что мы подпишем меморандум или договор и получим гарантии транзита, - так мы уже подписали Будапештский меморандум, мы уже получили гарантии. Может, хватит?", - сказал он.

"Европа должна общей позицией продемонстрировать, что энергетическая безопасность Европы и Украины не менее важна, чем военная и политическая безопасность", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Нынешний Киевский Форум, который проходит 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников – более 1000. Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертного сообщества из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится площадкой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.