Преемница Меркель заступилась за Северный поток-2 и упомянула Украину

Преемница Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр заступилась за Северный поток-2 / Reuters

Лидер партии Христианско-демократический союз Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая стала преемницей канцлера Ангелы Меркель, руководившей политсилой 18 лет, заступилась за Северный поток-2.

Преемница Меркель выступила в защиту строительства Северного потока-2, но отметила, что понимает беспокойство, в частности Украины и Польши, из-за газопровода, говорится в интервью лидера ХДС агентству dpa, пишет Deutsche Welle.

По ее словам, канцлер "очень активно борется за то, чтобы урегулировать гарантии безопасности для Украины".

"…ХДС всегда заявлял, что поддерживает этот проект (Северный поток-2 — Ред.), независимо от того, лежит ли у нас к нему душа", — сказала Крамп-Карренбауэр.

Лидер партии добавила, что в Германии будет возрастать роль природного газа в качестве альтернативного источника энергии, учитывая намерения страны в ближайшие годы полностью отказаться от использования угля и атомной энергии.Читайте также"Будет плохо": эксперт предупредил о проблемах, грозящих Украине из-за Северного потока-2

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на Северный поток-2.

В нем говорится, что трубопровод не соответствует Третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по Северному потоку-2 в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Западные СМИ сообщали, что США готовы ввести санкции против компаний, вовлеченных в реализацию проекта.

Справка. Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.

Ожидалось, что Северный поток-2 будет запущен до конца 2019 года, однако в российском Газпроме уже допустили задержку завершения строительства трубопровода.