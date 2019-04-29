Россия допустила задержку строительства Северного потока-2

Северный поток-2 не могут достроить в срок из-за Дании / Фото: REUTERS

Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского Газпрома Дмитрий Хандога заявил о возможной задержке строительства газопровода Северный поток-2.

В комментарии ТАСС российский чиновник напомнил, что Датское энергетическое агентство потребовало от проектной компании подать еще одну заявку на обхождение острова Борнхольм.

"Таким образом, сейчас на рассмотрении датских властей находятся три заявки по маршруту укладки газопровода: в территориальных водах и исключительной экономической зоны Дании", – сказал Хандога.

По словам представителя Газпрома, уже уложены 1125 км трубопровода в Балтийском море. Ожидалось, что Северный поток-2 будет запущен до конца 2019 года, однако из-за дополнительных согласований в Дании возможна задержка, время которой пока неизвестно.

Как известно, Северный поток-2 будет проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Напомним, на призыв президента Петра Порошенко остановить строительство Северного потока-2 ответила канцлер Германии Ангела Меркель.