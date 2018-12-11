"Не будет танцевать с Путиным": эксперт спрогнозировала позицию преемницы Меркель по Украине

11 декабря 2018, 04:09

Новый лидер партии Христианско-демократический союз будет не хуже предшественницы понимать проблемы нашей страны, полагает аналитик.

Эксперт полагает, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр будет понимать проблемы и вызовы между Украиной и РФ не хуже, чем Ангела Меркель
Аннегрет Крамп-Карренбауэр будет понимать проблемы и вызовы между Украиной и РФ не хуже, чем Ангела Меркель, полагает эксперт / Reuters

В Германии новый лидер партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр будет не хуже понимать проблемы и вызовы, которые стоят между Украиной и Россией, чем возглавлявшая политсилу канцлер Ангела Меркель.

Преемница Меркель точно не будет танцевать с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе, как министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, дала прогноз Обозревателю эксперт-международник Ирина Верещук.

"Как мы понимаем, именно так Меркель хотела уйти. И она это сделала. И то, что сегодня она остается канцлером, и я надеюсь, что до 2021 года ничего не изменится, и то что ее преемница именно такая, какая она есть — это дает нам осторожную надежду", — заявила собеседница.

  • Аннегрет Крамп-Карренбауэр с Ангелой Меркель Reuters
  • Аннегрет Крамп-Карренбауэр с Ангелой Меркель Reuters
  • Аннегрет Крамп-Карренбауэр с Ангелой Меркель Reuters
  • Аннегрет Крамп-Карренбауэр с Ангелой Меркель Reuters
  • Аннегрет Крамп-Карренбауэр с Ангелой Меркель Reuters
  • Аннегрет Крамп-Карренбауэр с Ангелой Меркель Reuters

Напомним, 7 декабря стало известно, что новым лидером партии Христианско-демократический союз избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ранее политсилой 18 лет руководила Ангела Меркель. Крамп-Карренбауэр уже говорила, что готова стать канцлером после ухода с поста Меркель.

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свадьба Ангела Меркель Владимир Путин Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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