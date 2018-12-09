Преемница Меркель предложила Кличко и Путину сразиться на ринге

Крамп-Карренбауэр знает, как закончить войну в Украине / Фото: скриншот видео ТСН

Новый лидер Христианско-демократического союза Германии Аннагрет Крамп-Карренбауер готова стать канцлером после ухода с поста Ангелы Меркель.

"Я много читала о себе, что я мини, что я копия, продолжение Меркель. Дорогие делагаты, я стою перед вами такая, какая есть, и как меня сформировала мою жизнь", - заявила она, говорится в сюжете ТСН.

56-летняя Крамп-Карренбауэр занимала пост главы аппарата ХДС, а ранее была премьер-министром немецкой земли Саар.

Как и Меркель, она осуждает аннексию Крыма и захват Россией украинских земель. Новый лидер выступает за запрет на заход в европейские порты российским судам, базирующимся в Азовском море, а также поддерживает антироссийские санкции, но при этом не осуждает строительство "Северного потока-2".

Крамп-Карренбауэр в шутку заявила, что знает, как прекратить войну в Украине.

"И что они там в Украине не пробовали: и дипломатию, и выстрелы, а если спросить меня – все так просто. Берем боксерский ринг, в один угол Кличко, в другой Путина, кто выстоит десять раундов, тот и победил", - сказала глава партии.

Как ранее сообщалось, известный астролог Влад Росс считает, что нет никаких сомнений в том, что мы сейчас являемся свидетелями заката политический карьеры Меркель.