"Бабушка №2": Избран преемник Меркель

Аннегрет Крамп-Карренбауэр / Wikimedia

Новым руководителем германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) вместо Ангелы Меркель, руководившей организацей 18 лет, избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Как сообщает Reuters, в борьбе за пост Крамп-Карренбауэр с разницей в 35 голосов обошла экс-главу фракции ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Фридриха Мерца. Третий претендент - министр здравоохранения Йенс Шпан - не прошел во второй тур голосования.

Читайте такжеБабушка №2 или "известный" гомосексуал: эксперт проанализировал, кто заменит МеркельО том, что Ангела Меркель откажется баллотироваться на должность председателя возглавляемой ей партии Христианско-демократический союз, стало известно в конце октября.

По данным немецких СМИ, решение канцлер Германии приняла после неудачи партии на выборах в федеральной земле Гессен. Меркель руководит партией с апреля 2000 года.

Ранее политический эксперт Андрей Головачев прогнозировал, что возглавить ХДС может Аннегрет Крамп-Карренбауэр, окрестив ее "Бабушкой №2".

"Бабушке (Меркель) ясно дали понять, что она засиделась в канцлерском кресле и пора на пенсию. В Эссене взошла звезда Меркель, в Эссене она и угасла", - отмечал Головачев.

В рейтинге мирового доверия к политикам 2018, составленном Pew Research Center, канцлер Германии Ангела Меркель заняла первую строчку. На втором месте - президент Франции Эммануэль Макрон (46 процентов), третье место досталось председателю КНР Си Цзиньпину (34 процента).