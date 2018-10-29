СМИ сообщили об уходе Меркель с поста

Канцлер Германии Ангела Меркель / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель откажется баллотироваться на должность председателя возглавляемой ей партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Как сообщили немецкие телеканалы N-TV и Welt со ссылкой на источники в руководстве партии, соответствующее заявление Меркель сделала в понедельник, 29 октября на заседании президиума ХДС.

Welt отмечает, что решение канцлер Германии приняла после неудачи партии на выборах в федеральной земле Гессен.

Меркель руководит партией с апреля 2000 года.

Ранее немецкие СМИ уличили Ангелу Меркель в излишнем дружелюбии к президенту РФ Владимиру Путину. В частности, журналист Bild Джулиан Репке, комментируя четырехсторонний саммита в Стамбуле четырехсторонний саммит в Стамбуле отметил, что "Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический компас".

Напомним в четверг, 1 ноября, Ангела Меркель посетит Украину с официальным визитом.

В рейтинге мирового доверия к политикам, составленном Pew Research Center, канцлер Германии Ангела Меркель заняла первую строчку.

На втором месте - президент Франции Эммануэль Макрон (46 процентов), третье место досталось председателю КНР Си Цзиньпину (34 процента).