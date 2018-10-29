"Потеряла компас": Меркель уличили в излишнем дружелюбии к Путину

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель / GettyImages

Во время четырехстороннего саммита в Стамбуле канцлер Германии Ангела Меркель проявила излишнее дружелюбие по отношению к президенту России Владимиру Путину.

Такое мнение выразил журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке, передает РИА Новости.

Так, в заметке Репке приводятся слова Меркель о "серьезном прогрессе" в создании демилитаризованной зоны в Идлибе и предотвращении гуманитарной катастрофы в Сирии.

Журналист обратил внимание на фото, на котором Меркель стоит между президентами России и Турции. По его словам, "Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический компас".

Bild приводит слова представителя Свободной демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Михаил Тюрер о том, что "демонстративной близости (Меркель) с авторитарными лидерами точно быть не должно".

Напомним в четверг, 1 ноября, Ангела Меркель посетит Украину с официальным визитом.

В рейтинге мирового доверия к политикам, составленном Pew Research Center, канцлер Германии Ангела Меркель заняла первую строчку.

На втором месте - президент Франции Эммануэль Макрон (46 процентов), третье место досталось председателю КНР Си Цзиньпину (34 процента).