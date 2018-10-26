Стала известна дата визита Меркель в Украину

Ангела Меркель и Петр Порошенко / president.gov.ua

В четверг, 1 ноября, в Украину с визитом прибудет канцлер Германии Ангела Меркель.

У нее запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко, во время которой стороны обсудят реализацию Минских договоренностей, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Кроме того, Меркель и Порошенко также обсудят ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины.

"В центре переговоров будут двухсторонние отношения", - подчеркнула Деммер.

Напомним, ранее Порошенко по телефону обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и перспективы продления санкций против России.