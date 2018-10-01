Меркель посетит Украину впервые за последние четыре года: названы сроки

Ангела Меркель и Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе и перспективы продления санкций против России.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, в ходе беседы затрагивалась повестка дня на момент предстоящего визита Меркель в Украину.

Поездка состоится осенью текущего года.

"Речь шла о перспективах продолжения санкций против Российской Федерации. Собеседники договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии. Собеседники также обсудили повестку дня визита Ангелы Меркель на Украину, который состоится этой осенью", - сказано в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран отметили важность "активизации усилий для освобождения всех украинских заложников, включая Олега Сенцова и Романа Сущенко"

Последний раз Меркель посещала Украину 23 августа 2014 года, до этого - в 2008 году, когда президентом страны был Виктор Ющенко.

В конце августа президент США Дональд Трамп и Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Украине.