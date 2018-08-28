Трамп и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Reuters

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуации в Украине и Сирии.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, стороны выступили за продолжение работы "по разрешению конфликта на востоке Украины".

Кроме того, Трамп и Меркель призвали международное сообщество не допустить "гуманитарный кризис в провинции Идлиб".

Ранее на встрече со студентами в Тбилиси канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу, а Евросоюз в течение 10 лет определится с шагами по их интеграции.