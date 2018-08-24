Меркель охарактеризовала европейскую перспективу Украины и Грузии

Меркель считает, что у Грузии и Украины многообещающие европейские перспективы / Фото: Reuters

На встрече со студентами в Тбилиси канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу, а Евросоюз в течение 10 лет определится с шагами по их интеграции.

"Хайко Маас (глава МИД Германии, - ред.) лишь подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией - это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам требуется четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы. Азербайджан, Армения… но Грузия точно является вместе с Украиной странами, которые имеют наибольшую европейскую перспективу. В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо предпринять в будущем", - цитирует Меркель издание Грузия Онлайн.

Напомним, Меркель перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным констатировала, что после запуска проекта "Северный поток-2" Украина должна сохранить транзит газа через свою территорию.