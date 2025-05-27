Вместо охлажденного мяса – замороженное: МОУ готовит оптимизацию меню в ВСУ

Кратко:
- В МОУ хотят оптимизировать ассортимент, сохраняя его разнообразие
- Речь идет об отдельных позициях мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей
Государственный оператор тыла Министерства обороны Украины представил обновленный каталог продуктов питания для Вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В МОУ заявляют, что хотят оптимизировать ассортимент, сохраняя его разнообразие, но в то же время "предотвратить размывание общей стоимости комплекта питания".
Изменения связаны с активными боевыми действиями и изменением запросов от военнослужащих, указано в сообщении. Предлагается изъять из каталога позиции, которые фактически не заказываются из-за сложностей с транспортировкой, хранением или потреблением.
Речь идет, в частности, об отдельных позициях мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей. Так малину в меню бойцов планируется заменить на голубику, а охлажденную свинину и некоторые рыбные позиции – частично на замороженные.
"Как показывает практика, из-за более длительного срока потребления военные, при наличии альтернативы, преимущественно выбирают мясные и рыбные позиции в замороженном виде, а не охлажденном. Ягоды, в частности малина, требуют специальных условий транспортировки и хранения, поэтому нередко прибывают уже ненадлежащего качества", – говорит директор программы питания Оператора тыла Галина Литош.
Она отметила, что военные просят добавить ряд продуктов, которых сейчас нет в меню - зефир, халву, кексы, а также воду в бутылках меньше 6 л.
Заявления министра обороны - новости
Как ранее сообщал Главред, Кабинет Министров Украины принял решение о назначении трех новых заместителей министра обороны Рустема Умерова.
Кроме того, Рустем Умеров объявил о завершении первого этапа реформы военно-врачебных комиссий.
Реформа военно-врачебной комиссии (ВВК) будет проходить в два этапа.
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Что такое Министерство обороны Украины?
Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.
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