Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Вместо охлажденного мяса – замороженное: МОУ готовит оптимизацию меню в ВСУ

Виталий Кирсанов
27 мая 2025, 16:31
130
Изменения связаны с активными боевыми действиями и изменением запросов от военнослужащих.
Минобороны готовит оптимизацию меню в ВСУ
Минобороны готовит оптимизацию меню в ВСУ / коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, mod.gov.ua

Кратко:

  • В МОУ хотят оптимизировать ассортимент, сохраняя его разнообразие
  • Речь идет об отдельных позициях мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей

Государственный оператор тыла Министерства обороны Украины представил обновленный каталог продуктов питания для Вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В МОУ заявляют, что хотят оптимизировать ассортимент, сохраняя его разнообразие, но в то же время "предотвратить размывание общей стоимости комплекта питания".

видео дня

Изменения связаны с активными боевыми действиями и изменением запросов от военнослужащих, указано в сообщении. Предлагается изъять из каталога позиции, которые фактически не заказываются из-за сложностей с транспортировкой, хранением или потреблением.

Речь идет, в частности, об отдельных позициях мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей. Так малину в меню бойцов планируется заменить на голубику, а охлажденную свинину и некоторые рыбные позиции – частично на замороженные.

"Как показывает практика, из-за более длительного срока потребления военные, при наличии альтернативы, преимущественно выбирают мясные и рыбные позиции в замороженном виде, а не охлажденном. Ягоды, в частности малина, требуют специальных условий транспортировки и хранения, поэтому нередко прибывают уже ненадлежащего качества", – говорит директор программы питания Оператора тыла Галина Литош.

Она отметила, что военные просят добавить ряд продуктов, которых сейчас нет в меню - зефир, халву, кексы, а также воду в бутылках меньше 6 л.

Заявления министра обороны - новости

Как ранее сообщал Главред, Кабинет Министров Украины принял решение о назначении трех новых заместителей министра обороны Рустема Умерова.

Кроме того, Рустем Умеров объявил о завершении первого этапа реформы военно-врачебных комиссий.

Реформа военно-врачебной комиссии (ВВК) будет проходить в два этапа.

Читайте также:

Что такое Министерство обороны Украины?

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВПК продукты питания правильное питание молочные продукты Министерство обороны новости Украины новости Украины и мира
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала магнитная буря

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала магнитная буря

16:53Синоптик
Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну - полковник Британии

Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну - полковник Британии

16:25Мир
В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 мая

В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 мая

16:22Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит +29 градусов: стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара

Ударит +29 градусов: стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара

Верховная Рада в трауре: оборвалась жизнь известного депутата трех созывов

Верховная Рада в трауре: оборвалась жизнь известного депутата трех созывов

Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

Последние новости

17:09

Не только в Украине: где в мире украинский язык является официальным

17:01

Доллар непрерывно растет, а евро может побить "рекорд": новый курс валют

16:53

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала магнитная буря

16:48

Россияне нацелились на важный город: Братчук сказал, в чем опасность

16:38

Драконовские требования: источник рассказал, чего хотела Маркл от обложки Voguе

Санкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист НекрасовСанкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист Некрасов
16:31

Вместо охлажденного мяса – замороженное: МОУ готовит оптимизацию меню в ВСУ

16:29

РФ расширяет зону боевых действий: в ВСУ раскрыли данные о ситуации на Сумщине

16:25

Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну - полковник Британии

16:22

В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 маяВидео

Реклама
16:06

Как быстро очистить утюг от грязи: простой лайфхак с лимонной кислотой

15:56

"Возлюбленная" Melovin неизлечимо больна - детали

15:40

Почему 28 мая нельзя ничего давать в долг: какой праздник и день ангела

15:30

"В Стамбуле очень хорошо": в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной

15:28

В Украине изменится зарплата учителей: сколько средств начислят "сверху"

15:22

Картофель будет свежим и не будет прорастать 4 месяца, если хранить его в необычном месте

15:21

Светит до 8 лет тюрьмы: ВСУ предупредили украинцев и сказали, при чем тут ТЦК

15:20

Эффективные способы увеличить густоту волос новости компании

14:58

Как правильно приготовить рис, чтобы он был рассыпчатый: советы от шеф-повара

14:33

В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

14:33

Оккупанты штурмуют Сумскую область: Демченко раскрыл замысел врага

Реклама
14:23

РФ уже не может запускать по Украине много ракет, есть 2 серьезные причины - Defense Express

14:22

"Мне осталось немного": Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о болезни

14:08

Украинцы жалуются на похищение кредитных средств с карт ПриватБанка - детали

14:07

Трамп может дать добро на дальнобойные удары по РФ: СМИ узнали подробности

14:00

Вкусно, красиво, просто: рецепт изумительного творожника с клубникой без выпечкиВидео

13:52

"Я ошибался": одиночка Агутин сделал признание о Варум

13:42

В прифронтовых регионах Украины строятся сотни подземных школ – Федоров

13:35

В России цинично оправдывают удары по Украине: что придумали в Кремле

13:32

Меморандум РФ о завершении войны в Украине будет содержать ключевой срок - Захарова

13:27

"Версаль" под Хмельницком восхищал королей: как он выглядит сейчасВидео

13:27

"Загонял себя в яму": Wellboy впервые подтвердил лечение в психдиспансере

13:21

Как приготовить моцареллу дома: простой рецепт всего из трех ингредиентов

13:12

РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак" – генерал ВСУ

13:06

Цены впечатляют: в столице Украины заметно подскочила стоимость квартир

12:41

Глава МИД Турции встретился в РФ с Путиным и посетит Киев – что обсуждали

12:37

В сервисных центрах МВД перебои в предоставлении ряда услуг: в чем причина

12:36

Не 33, как все думают: сколько букв было в украинском алфавите сначала

12:32

"С меня хватит": в Сенате США требуют от Трампа ударить санкциями по РФ

12:31

"Жара еще будет": синоптик сказала, где в Украине солнце пригреет до +24 °C

12:31

"Бесконечный" запас: эксперт оценил, на сколько лет войны у РФ хватит денегВидео

Реклама
12:24

American Music Awards 2025: кто стал артистом года

11:58

В плену РФ погибли более 200 украинских военных – Associated Press

11:52

Отключения света могут вернуться: эксперт объяснил, когда и почему

11:52

Амбасадор "Шахтера" Квиткова и "динамовец" Бражко: бывшие новой парочки

11:49

Гороскоп Таро на новолуние 27 мая: Водолеям - выбор, Ракам - белая полоса, Львам - победаВидео

11:48

Как защитить кран от накипи: дедовский метод, который работает на все 100%

11:39

В Украине неожиданно подешевел базовый продукт: на сколько упали цены

11:18

Ложные цели отвлекают ПВО: в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

10:50

Лунный календарь стрижек на июнь 2025

10:50

Стянули большие резервы: враг пытается захватить еще один город Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменських
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять