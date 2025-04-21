Революционные изменения в закупках Минобороны: что изменится для наших инженеров

Министерство обороны направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие.

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Технооборонка выходит на новый уровень / коллаж: Главред, фото

Кратко:

Минобороны направило треть бюджета на технологическое оружие

Представлена структура контрагентов "Агентства оборонных закупок"

На 2025 год запланирована унификация требований к БпЛА

Министерство обороны Украины направило треть своего оборонного бюджета на развитие технологического оружия. Об этом сообщил директор Департамента политики закупок оборонного ведомства Украины Глеб Каневский.

"Минобороны направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие. Оборонные закупки сегодня - это не только обеспечение потребностей ВСУ. Это также мощный драйвер развития украинского технологического сектора, особенно в направлениях БпЛА, РЭБ, ракетных технологий", - отметил Каневский. видео дня

В рамках встречи с производителями представители оборонного ведомства представили структуру контрагентов "Агентства оборонных закупок" и поделились актуальными данными об уровне конкуренции в сфере закупок.

Одной из ключевых задач на 2025 год является унификация технических требований к беспилотным летательным аппаратам (БпЛА). Это позволит внедрить единые стандарты оценки продукции, упростить процедуры закупок и ускорить принятие решений. Унификация также поможет расширить сотрудничество с надежными поставщиками Минобороны.

Украинские ракеты / Инфографика: Главред

Особое внимание участники встречи обратили на необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов - как в Украине, так и за рубежом - для стабильного развития технологического оборонного производства.

Министерство обороны продолжит серию таких встреч с производителями в других технологических секторах для совершенствования политики закупок, отвечающей актуальным вызовам войны и потребностям украинской армии.

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Как сообщал Главред, Вадим Сухаревский в середине декабря прошлого года заявил, что у ВСУ есть лазерное оружие Тризуб. Комплекс позволяет сбивать вражеские военные самолеты на расстоянии 2 тысячи километров.

Кроме того, в рамках 15-го конкурса инноваций НАТО Командование по вопросам трансформации искало эффективные решения против этих бомб, в частности комплектов УМПК.

Также Украина разрабатывает новые наземные боевые беспилотники, которые управляются через волоконно-оптический кабель, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы.

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Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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