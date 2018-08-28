Порошенко анонсировал визит Меркель в Украину

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что немецкий канцлер Ангела Меркель приедет в Украину с официальным визитом уже этой осенью.

Об этом Порошенко сообщил у себя в Twitter.

"Это – свидетельство особого внимания Берлина к развитию взаимовыгодного партнерства с Киевом", – уверен гарант.

Ранее президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Украине и Сирии. Как сообщила пресс-служба Белого дома, стороны выступили за продолжение работы "по разрешению конфликта на востоке Украины".

Напомним, 10 мая немецком Ахене встретились Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, они обсудили ряд важных вопросов и сделали несколько резонансных заявлений.