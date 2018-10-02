Назван политик, которому доверяют больше всего в мире

Канцлер Германии Ангела Меркель / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заняла первую строчку среди лидеров стран в рейтинге мирового доверия.

Об этом свидетельствуют данным исследования Pew Research Center.

На втором месте - президент Франции Эммануэль Макрон (46 процентов), третье место досталось председателю КНР Си Цзиньпину (34 процента).

Президент России Владимир Путин опередил президента США Дональда Трампа, - в том, что российский лидер грамотно выстраивает внешнюю политику, уверены 30 процентов опрошенных (четвертая строчка). Действия Трампа вызывают доверие у 27 процентов респондентов (пятое место).

Украина в исследовании не рассматривалась.

Исследование базируется на опросах более чем 26 тыс. респондентов в 25 странах мира, статистическая погрешность оценивается исследователями в 5 процентов.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель впервые за последние четыре года посетит Украину с рабочим визитом.

Последний раз Меркель посещала Украину 23 августа 2014 года, до этого - в 2008 году, когда президентом страны был Виктор Ющенко.