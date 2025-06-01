Поставки сорваны: партизаны провели диверсию на железной дороге в Донецкой области

РФ использовала эту железную дорогу для переброски горючего, техники и боеприпасов прямо на линию фронта.

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Диверсия на железной дороге в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: Атеш

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Партизаны провели диверсию на железной дороге в Донецкой области

Они вывели из строя релейный шкаф

Железную дорогу использовали для поставки военных грузов

Партизанское движение Атеш провело успешную диверсию на новом участке построенной оккупантами железной дороги в Донецкой области. Таким образом они нарушили логистику российских войск. Данные видеокадры опубликованы в Telegram-канале движения.

Отмечается, что путем поджога агенты вывели из строя релейный шкаф на участке железной дороги, которую оккупанты построили из Волновахи в Мариуполь.

видео дня

"В результате нарушена работа системы сигнализации и управления движением поездов", - говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что этот участок является ключевым элементом новой железнодорожной ветки Таганрог - Мариуполь, которую россияне поспешно запустили для переброски горючего, техники и боеприпасов прямо на линию фронта, минуя Крымский мост.

По их словам, она позволяет доставлять врагу военные грузы из Ростова быстрее и с меньшими рисками.

"Повреждение инфраструктуры на этом направлении дезорганизует снабжение и повышает уязвимость оккупационной армии. Мы продолжаем бить по критически важным точкам врага. Каждый удар снижает его боеспособность", - подчеркнули в АТЕШ.

Диверсии - последние новости

Как сообщал Главред, 21 мая в Геническом районе агенты украинского движения успешно провели диверсию, во время которой уничтожили автомобиль российских оккупантов, который они использовали в военных целях.

8 мая партизаны движения Атеш заявили, что лишили связи военные объекты в Московской области. Они успешно провели диверсию в населенном пункте Могильцы и уничтожили оборудование трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.

19 марта партизаны движения Атеш сожгли военный автомобиль российских оккупантов в Буденновском районе Донецка. Это произошло возле места расположения командного состава 1-го дивизиона 933-го зенитно-ракетного полка.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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