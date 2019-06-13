Преемница Меркель выругала Путина за вмешательство в чужие дела – Bild

Аннегрет Крамп-Карренбауэр строго отчитала Кремль / Reuters

В Германии глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая является преемницей действующего канцлера Ангелы Меркель, высказала президенту России Владимиру Путину свою жесткую позицию относительно вмешательства Москвы в дела соседних государств.

"Российский режим делает все возможное для того, чтобы дестабилизировать своих ближайших соседей", - цитирует немецкого политика издание Bild.

Крамп-Карренбауэр, выступая на мероприятии Фонда имени Бернса, в своем докладе высказала более жесткую позицию по отношению к России. Она подчеркнула, что нельзя позволить, чтобы Азовское море "превратилось в российские территориальные воды" и Украина лишилась жизненно важных морских путей.

Читайте такжеМеркель позвонила Зеленскому: стало известно, о чем они договорилисьПреемница Ангелы Меркель в ходе мероприятия потребовала сохранить санкции Запада против Москвы, поскольку, по ее словам, может сложится впечатление, что Европа готова мириться с "нарушениями международного права". Политик резюмировала, что отстаивание свобод должно стать "неотъемлемой частью внешней политики Германии".

"Четкий сигнал президенту России Владимиру Путину!", - сказано в статье Bild.

Напомним, ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что отлично понимает беспокойство Украины из-за воплощения в жизнь российского проекта - строительства газопровода Северного потока-2.