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Сложная формула Штайнмайера: Украина и Россия ведут жесткие переговоры - политолог

18 сентября 2019, 20:53

Фесенко обратил внимание на то, что министру ностранных дел Украины Вадиму Пристайко надо следить за тем, что он говорит.

Владимир Фесенко
Фесенко убежден, что между Украиной и Россией сейчас проходят жесткие переговоры / Главред

В настоящее время между Украиной и Россией проходят "жёсткие переговоры", убежден политолог Владимир Фесенко.

"О формуле Штайнмайера, Пристайко и переговорах в Минске. Сегодняшние новости по указанным темам напоминают какафонию. Пристайко говорит о согласовании "формулы Штайнмайера", российские источники говорят о том, что в Минске украинская делегация не соглашается на эту формулу", - пишет политолог на своей странице в соцсети.

По словам Фесенко, "происходят нормальные жесткие переговоры"

"Наши не соглашаются на условия россиян, вот у Суркова и разгоняют обвинения в наш адрес. Ничего страшного. Если Чеснаков истерит, значит все правильно", - убежден Фесенко.

Политолог также обратил внимание на то, что министру ностранных дел Украины Вадиму Пристайко надо следить за тем, что он говорит.

"Пристайко нужно почаще использовать "дипломатический язык".Даже на заседании профильных комитетов, особенно если там присутствуют СМИ. А то легко попасть впросак. Во-вторых, надо избегать противоречивых заявлений по одним и тем же темам", - подчеркнул Фесенко.

Напомним, ранее сообщалось, Украина в Минске не подписала формулу Штайнмайера. Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер" – сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией на Донбассе, а также разоружении формирований ЛДНР.

Читайте такжеМир на Донбассе: Пристайко рассказал, в чем суть "формулы Зеленского"Также ранее сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко еще 2 сентября согласился реализовывать так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе.

"Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными, - ред.) ", - заявил Пристайко на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел.

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