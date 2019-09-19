Почему Украине нельзя соглашаться на формулу Штайнмайера

Донбасс

Любой формат, предметами обсуждения которого не являются вопросы восстановления режима нераспространения ядерного оружия, норм международного права, суверенитета и территориальной целостности страны, будет являться для Украины деструктивным.

Намечающиеся на октябрь переговоры в нормандском формате могут не состояться по причинам того, что Путин не согласиться на вывод российских оккупационных войск из временно оккупированной Россией территории Украины и вероятного отказа со стороны Зеленского от выполнения ряда капитуляционных условий Путина, в частности указанных в так называемой формуле Штайнмайера.

Формула Путина

На днях помощник Путина по внешней политике адресовал Владимиру Зеленскому три условия, необходимые для встречи в нормандском формате, а именно:

Разведение сил и средств в станице Луганской, Золотое и Петровское; Письменно зафиксировать в рамках контактной группы формулу Штайнмайера; Предварительное согласование итогов саммита.

Ушаков пояснил, что речь идет о тех результатах, которые будут представлены общественности.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров нормандского формата должны быть решены три основных вопроса:

Обмен "всех на всех"; Сроки разведения войск; Вывод всех войск с оккупированных территорий.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассчитывает, что план президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе получится реализовать в течение максимум года.

Читайте такжеЗеленский за три месяца сделал то, что Порошенко не смог за пять летОднако так называется "Формула Штайнмайера", на деле, это формула Путина. Навязыванием своей формулы поражения Украины, через министра иностранных дел Германии Штайнмайера, Путин пытается снять с себя политическую ответственность за последующие катастрофические события в Украине после реализации этой пораженческой формулы. Мол, типа, это не моя инициатива, а моего западного партнера.

Чего может добиться Владимир Зеленский?

Используя прецедент обмена 35 на 35, достигнутый в результате непубличных телефонных переговоров Зеленского и Путина, точно таким же образом можно добиться обмена по формуле "всех на всех", украинских заложников, находящихся на временно оккупированных территориях на коллаборантов.

Поэтому, если "вывести за скобки" многие детали переговорных процессов, можно прийти к выводу о том, что Зеленский и Путин могут и без всяких форматов договориться в телефонном режиме об обмене украинских заложников на коллаборантов и о разведении вооруженных сил и средств по всей линии разграничения. И пока это все.

Отведение войск от линии разграничения, позволит Путину избежать соблазна усиления действующих и введения новых санкций: "ввиду продолжающегося подрыва или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", за что собственно и вводятся санкции против России (см. например санкционное Решение (CFSP) 2018/1237 от 12 сентября 2018 "О продлении санкций в отношении России до 15 марта 2019").

При этом стоит отметить, что отвод украинских вооруженных сил от линии соприкосновения, на своей украинской территории, безусловно, будет способствовать продлению оккупации временно оккупированных территорий. В этом смысле, фраза: "Украина должна на своей территории отводить свои войска", звучит предательски нелепо.

Читайте такжеМинск-3: новое соглашение со старыми "хотелками" РоссииКонечно, после реализации мер по разведению вооруженных сил с обеих сторон, окончательно стрелять не перестанут. Стрелять будут, но значительно меньше.В сложившихся условиях вряд ли можно выжать больше позитива, без иного ущерба для суверенитета, национальных интересов, национальной безопасности и территориальной целостности Украины.В любом случае, непубличные телефонные переговоры с Путиным один на один, это временные ситуационные меры.

Нормандский формат нужно похоронить

Почему Украине необходимо прекратить участие в нормандском формате, в минских договоренностях и отказаться от навязываемой со стороны Путина формулы Штайнмайера?

Украине давно следовало бы похоронить убийственную для нее политику безальтернативности минских соглашений, прекратить участие в нормандском формате, минских договоренностях и отказаться от навязываемой со стороны Путина формулы Штайнмайера.

Планы Путина просты. Путину нужна вся Украина, и временно оккупированные территории под иными названиями "Л/ДНР" он будет использовать как на стадии подготовки к переговорам в "нормандском формате", так и на самих переговорах для того чтобы вживить эту "раковую опухоль" в политическое тело Украины, с помощью навязываемой Украине "формулы Штайнмайера". А в долгосрочной перспективе с помощью усилившейся пятой колоны уничтожить Украину, как государство и субъект международного права.

Сама по себе аннексия Крыма одно из подтверждений того, что Путин не собирался и не собирается останавливаться на временно отнятых у Украины территориях.

Нормандский формат возник из-за российской агрессии против Украины, фактически это инициатива Путина.Минские договоренности – временная капитуляция Украины на условиях страны-агрессора. Это неформальные соглашения о временной капитуляции и сдачи части территорий Украины в пользование страной-агрессором России. В целом, для Украины, это очень большой вред.

Читайте такжеСделка по Донбассу: что делать Зеленскому, чтобы избежать бедыСтоит отметить, что на переговорах в так называемом минском формате Владимир Путин фактически ставит представителей временной российской оккупационной администрации, выше президента Украины, Верховной Рады и украинского Кабинета Министров. Поскольку, после принятия условий, достигнутых в результате минских договорняков, фактически все высшее политическое руководство Украины окажется связанным с выполнением неформальных договоренностей, достигнутых при участии представителей временной российской оккупационной администрации в интересах страны-агрессора, вопреки национальным интересам собственной страны.Кроме того, подписание всяких формул в рамках нормандско-минских форматов, будет противоречить политической логики, Конституции и законам Украины, а также здравому смыслу.

Нормандский формат преследует пропагандистские цели, заключающиеся в оболванивании миллионов людей с помощью российской пропаганды и освещающим его деятельность зарубежным СМИ, показать российскому обывателю и мировому сообществу, мол, какой Путин крутой и на международном уровне он в присутствии лидеров стран Евросоюза постепенно ломает Украину.

В свою очередь, так называемые "западные партнеры" Украины А. Меркель и Э. Макрон, только лишь играют в миротворцев для повышения собственных рейтингов перед своими избирателями.

Помимо этого, Нормандский формат, равно как и последовавшие за ним "минские договорняки" для Путина это еще и способ ухода от международной уголовной ответственности за свои многочисленные особо тяжкие преступления агрессии против Украины. Эти форматы не предусматривают ответственности за противоправные деяния агрессора.

Читайте такжеЗеленский занял ошибочную и опасную позицию по ДонбассуНормандский формат – это переговоры не о том. В нормандском формате обсуждается исполнение минских договоренностей, в которых в свою очередь идет речь об урегулировании некого внутреннего конфликта на территории Донецкой и Луганской областей.

Ни нормандском формате, ни в минском - не идет речь про насущное. А именно: о выводе российских оккупационных войск с территории Украины; о передаче участка, государственной границы Украины между оккупированными территориями и России под полный контроль украинских властей; о восстановлении контроля и управления Украины над этим территориями. И это не говоря о деоккупации временно аннексированного Россией Крыма.

Эти форматы не решают главные стратегические вопросы, связанные с деоккупацией временно оккупированных территорий. Напротив, практика работы обсуждаемых форматов показывает, что чуть ли не ежемесячно Россия усиливает свой оккупационный режим на временно оккупированных территориях. Временно оккупированные территории в военном, гуманитарном, информационном, организационном и в экономическом плане, уже как более 5 лет интегрированы в Россию. Фактически ОРДЛО, это уже Россия.

В ситуации противоречий, между желаниями Путина восстановить российскую империю зла и Зеленского о том, что Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран, путем телефонных переговоров один на один вряд ли можно добиться большего.

Вывод таков: нормандский и минские форматы отвлекают Украину от решения вопросов деоккупации временно оккупированных территорий, их безальтернативность, не приближает, а отдаляет момент деоккупации и напротив, постоянно усиливает оккупацию со стороны России. Эти форматы в интересах страны-агрессора.

Владимиру Зеленскому следует реализовывать двухвекторную внешнюю политику

Для решения локальных вопросов обмена украинских заложников, находящихся на временно оккупированных территориях на коллаборантов и разведения войск достаточно проведения телефонных переговоров, без присутствия каких-либо иных лиц в формате один на один Зеленский-Путин.

Рассмотренные выше локальные вопросы пока еще возможно решать в телефонном переговорном формате.

Одновременно с этим, для преодоления последствий российской агрессии, восстановления суверенитета и территориальной целостности страны, Владимиру Зеленскому следовало бы наладить конструктивное взаимодействие с руководством стран-гарантов по будапештскому меморандуму и на основе этого многостороннего международного договора о гарантиях для Украины преступить к выработке стратегии по деоккупации всех временно оккупированных Россией украинских территорий.

В остальном, любой формат, предметами обсуждения которого не являются вопросы восстановления режима нераспространения ядерного оружия, норм международного права, суверенитета и территориальной целостности страны, будет являться для Украины деструктивным.