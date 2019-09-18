Цена окончания войны на Донбассе

Запад хочет окончить войну на Донбассе, и цена вопроса его не интересует / Reuters

В интервью Associated Press экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что Берлин и Париж будут давить на Зеленского, чтобы он шёл на уступки Москве по Донбассу.

Нет никаких сомнений, что они уже давят, как раньше давили на Порошенко, потому что избиратели Меркель и Макрона заинтересованы больше всего в стабильности своего обеспеченного и безопасного существования, даже если эта стабильность покупается стабильностью нищенского существования украинцев и зависимостью Киева от Москвы.

Они это делают не со зла. В этом мире почти нет праведников и редко встречаются откровенные злодеи. Но у каждой страны, нации, у всякого индивидуума свои интересы, которые не всегда совпадают с нашими. Им нужна Россия как торговый партнёр, им не нужна Украина как источник нестабильности, - вот они и давят. У них сиюминутные интересы.

Читайте такжеПлохой и еще хуже: два выхода из донбасской кровавой баниАмериканцы же играют в долгую. Дональд Трамп тоже давит. Но давит и на русских, и на украинцев, и на европейцев. Делает широкий жест, приглашая Москву в Большую восьмёрку, и одновременно заставляет администрацию Зеленского быть более сдержанной на переговорах по окончанию войны. Трамп сам хочет быть миротворцем, поставив на место Путина, заткнув за пояс Меркель с Макроном, и подмяв под себя Зеленского.

А нам всё надоело. Мирные усилия новой украинской власти, или сдача национальных интересов, как утверждают оппоненты, пользуются широкой народной поддержкой. Война надоела уже даже патентованным ястребам, потому что они, как и простой обыватель, не видят никакого смысла в такой войне, которая давно стала кровавой лотереей для окопавшихся на передовой.

Конец войне, или не конец - так уже вопрос не стоит. Интересует только цена окончания войны, которую назначают уж точно не в Киеве. И не только в Москве. Тут каждая "добрая душа" - Трамп, Меркель, Макрон хочет вставить свои пять копеек.. Но платить по счетам придётся нам.