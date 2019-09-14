"Посредники Путина" Меркель и Макрон будут "выкручивать руки" Зеленскому - Кучма

14 сентября 2019, 08:08

Бывший президент Украины уточнил, что Франция и Германия будут подталкивать Зеленского к неприемлемым компромиссам с Россией.

Меркель, Макрон
Меркель и Макрон будут давить на Зеленского / Reuters

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, который ранее анонсировал подписание соглашения "Минск-3" на встрече лидеров "нормандской четверки", переживает, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России.

"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек", - высказался 81-летний Кучма.

Более того, Кучма уточнил, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах, будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в районах, которые контролируют российские вооруженные формирования, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.

При этом второй украинский президент подчеркнул, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году.

"Давайте соблюдать минские договоренности", -лаконично заявил Кучма.

По мнению Кучмы прежде, чем проводить выборы в оккупированных районах, Россия должна отозвать боевиков и вернуть украинским войскам контроль над границей,

"Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - резюмировал Кучма, передает Asociated Press.

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Напомним:

13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина рассчитывает провести местные выборы по всей территории страны, включая оккупированные районы.

"По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (на оккупированных территориях Донбасса, - ред.) уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал он.

13 сентября президент Владимир Зеленский уточнил, что местные выборы на оккупированном РФ Донбассе будут проведены исключительно по украинскому законодательству и после отвода с территории российских войск.

"Да. А что, может быть по-другому?" – сказал гарант на брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

По словам Зеленского, вопрос выборов сложный, поэтому его невозможно решить одноэтапно.

"Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях", — пояснил он.

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