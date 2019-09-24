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Трамп заморозил финансовую поддержку Украины до разговора с Зеленским - СМИ

24 сентября 2019, 13:37

Президент США утверждает, что не шантажировал Зеленского, требуя от Киева открыть дело против сына Байдена.

Трамп
Президент США Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп принял решение заморозить финансовую помощь Украине в размере 400 млн долларов как минимум за неделю до телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников. Также информацию в комментарии The Associated Press подтвердили два человека, знакомые с сутью дела. 

Речь идет о телефонном разговоре с президентом Украины Володимиром Зеленским, в ходе которого, как утверждает TWP, Трамп настаивал на расследовании дела Байдена. За несколько дней до этого звонка, который состоялся 25 июля, Трамп приказал заморозить помощь Украине. Средства были разморожены в связи с приближающимся концом финансового года. 

"Крайне важно говорить о коррупции - сказал Трамп журналистам на открытии съезда Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. - Если вы не говорите о коррупции, почему вы должны давать деньги стране, которая, по вашему мнению, коррумпирована?"

Позже Трамп опроверг информацию о том, что в разговоре с Зеленским ставил условие помощи для Киева только в случае, если будет проведено расследование против сына Джо Байдена. "Я этого не делал", - сказал глава Белого дома.

Читайте такжеЧем рискует Зеленский, отправляясь в гости к ТрампуСын кандидата в президенты США Джозефа Байдена Хантер Байден был нанят украинской газовой компанией Burisma Holdings в апреле 2014 года, через два месяца после того, как украинский экс-президент Виктор Янукович был свергнут и бежал в Россию, а Байден-старший прикладывал значительные усилия в поддержке нового прозападного правительства Украины, отмечает Times. Этот шаг сразу же вызвал опасения, что украинская фирма стремилась получить влияние на администрацию Обамы.

Ранее The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник утверждается, что Трамп дал одному из своих коллег-президентов несколько обещаний, которые являются противозаконными. При этом в разговоре президентов якобы затрагивалась Украина.

Напомним, Владимир Зеленский уже прибыл в США, где должна пройти встреча президента Украины с Дональдом Трампом. уже известно, что стороны потратят на общение около часа времени.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Джозеф Байден Украина Хантер Байден
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