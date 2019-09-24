На Генассамблею ООН не пустили членов российской делегации

"За бортом" оказались 10 членов делегации России.
Около десяти участников российской делегации не смогли вовремя получить визы и поэтому не смогут попасть на 74-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН, которая 23 сентября стартовала в Нью-Йорке. Об этом сообщил глава комитета по международным делам Совета РФ Константин Косачев, который также остался "за бортом".
По его словам, среди тех, кто не получил визы - глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и восемь сотрудников МИД РФ, в том числе главный переводчик и руководитель аппарата главы ведомства Сергей Бутин. Все они должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк и участии в Генассамблее.
"Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - пожаловался Косачев росСМИ.
В свою очередь, американская сторона ссылается на технический характер проблемы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с 23 по 26 сентября будет находиться в США и примет участие в работе сессии Генассамблеи ООН.