Стало известно, кого Зеленский повезет в Нью-Йорк

Вадим Пристайко стал главой уккраиснкой делегации на Генассамблеи ООН
Президент Владимир Зеленский определился с составом делегации для участия в 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где должна состоятся встреча с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее распоряжение обнародовала пресс-служба главы государства в четверг, 19 сентября.
Главой делегации президент назначил министра иностранных дел Вадима Пристайко, а его заместителем - представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
Также в делегацию вошли:
- заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква;
- заместитель главы МИД Сергей Кислица;
- министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда;
- начальник отдела ООН Департамента международных организаций МИД Виктория Кувшинкова;
- заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики Алексей Луцкевич;
- исполняющий обязанности директора Департамента международной безопасности МИД Руслан Нимчинский;
- директор Департамента международных организаций МИД Евгения Филиппенко;
- председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Кроме того, президент Украины распорядился утвердить директивы делегации, но их засекретили.
Напомним, что на Генассамблеи ООН обсудят ситуацию на оккупированном Донбассе и аннексированном Крыму.