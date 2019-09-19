Стало известно, кого Зеленский повезет в Нью-Йорк

Владимир Зеленский / Фото пресс-службы ОП

Президент Владимир Зеленский определился с составом делегации для участия в 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где должна состоятся встреча с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее распоряжение обнародовала пресс-служба главы государства в четверг, 19 сентября.

Главой делегации президент назначил министра иностранных дел Вадима Пристайко, а его заместителем - представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Также в делегацию вошли:

заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква;

заместитель главы МИД Сергей Кислица;

министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда;

начальник отдела ООН Департамента международных организаций МИД Виктория Кувшинкова;

заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики Алексей Луцкевич;

исполняющий обязанности директора Департамента международной безопасности МИД Руслан Нимчинский;

директор Департамента международных организаций МИД Евгения Филиппенко;

председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Кроме того, президент Украины распорядился утвердить директивы делегации, но их засекретили.

Напомним, что на Генассамблеи ООН обсудят ситуацию на оккупированном Донбассе и аннексированном Крыму.