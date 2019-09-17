Генассамблея ООН обсудит ситуацию на Донбассе и в Крыму

В ООН рассмотрят ситуацию на временно оккупированных территориях Украины / Фото: Reuters

Вопрос обсуждения ситуации на Донбассе и в Крыму включен в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.

"Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее предстоящей сессии. За - 65, против - 17", - написал на своей странице в Facebook спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По данным заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, против сохранения в повестке дня следующей ГА ООН пункта о ситуации на оккупированных территориях Украины проголосовали Беларусь, Бирма, Бурунди, Венесуэла, Армения, ДРК, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, РФ, Сербия, Сирия и Филиппины.

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Напомним, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму, а Украине рекомендовал упростить процедуру посещения полуострова.