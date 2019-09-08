В ООН внезапно предъявили требования Украине по Крыму

В ООН отметили отсутствие доступных коммуникаций в Украине для жителей Крыма / Фото: Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму, а Украине рекомендовал упростить процедуру посещения полуострова.

"Я настоятельно призываю правительство Российской Федерации соблюдать свои обязательства по международному праву относительно прав человека в Крыму и соблюдать обязательства, которые к нему применяются в соответствии с международным гуманитарным правом", - цитируют Украинские новости доклад генсека.

В документе уточняется, что организация не смогла договориться о доступе в Крым для мониторинга Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Поэтому в ООН рекомендовали также упростить доступ для жителей аннексированного полуострова в различным госуслугам: к оформлению документов, к банковским учреждениям, к социальным процедурам. Дипломаты призвали проявить инициативу для поддержки диалога между омбудсменами Украины и РФ.

Читайте такжеОбняться с сыном, отцом, мужем: семья Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в КиевГуттереш обратил внимание на необходимость обеспечения свободы передвижения между Крымом и другими частями Украины, но акцентировал на необходимости обеспечить на полуострове право на свободу выражения мнений без дискриминации. Дипломаты рекомендуют прекратить призыв крымчан в Вооруженные силы России, восстановление прав собственности бывших владельцев, потерявших права в результате конфискаций.

"Конкретные рекомендации включают, но не ограничиваются ими, содействие свободе передвижения между Крымом и другими частями Украины и прекращение политики, ограничивающей доступ иностранных журналистов, правозащитников, международных миссий по мониторингу прав человека, неправительственных организаций по правам человека и других представителей гражданского общества в Крым", – подчеркивается в докладе.

Напомним, в МИД Украины попросили международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в аннексированном Крыму и увеличить давление на РФ.

Как ранее сообщалось, в России резко ответили Украине на обвинения по выборам в Крыму.