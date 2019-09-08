В России резко ответили Украине на обвинения по выборам в Крыму

Россия проводит выборы в аннексированном Крыму / Фото: Reuters

В России член комиссии Совета Федерации Ольга Ковитиди ответила на обвинения Украины по выборам в Крыму, заявив о вмешательстве в выборы со стороны Киева.

"Заявление МИД Украины должно рассматриваться как открытое вмешательство в российские выборы на региональном уровне", - цитирует ее российский ресурс РБК.

По словам Ковитиди, МИД Украины заявлениями по выборам в Крыму может уничтожить те положительные перспективы, которые появились после успешного обмена пленными.

"Настоящее вмешательство не способствует укреплению двусторонних отношений, на которые, в частности, настроена Россия своей внешнеполитической повесткой в отношении Украины. Подтверждением этой миротворческой повестки явился правовой прецедент в части обмена задержанных лиц, который состоялся буквально недавно", — заявила Ковитиди.

Как известно, 8 сентября в Крыму проходят так называемые выборы депутатов в Госсовет республики, Симферопольский городской совет и Заксобрание Севастополя. Всего по России открылось 48 875 избирательных участков.

Напомним, в МИД Украины попросили международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в аннексированном Крыму и увеличить давление на РФ.