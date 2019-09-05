"Крым - часть РФ": МИД направил Боснии ноту протеста из-за скандального заявления

В МИД заявили протест из-за высказывания Милорада Додика

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о якобы принадлежности аннексированного РФ Крыма Российской Федерации.

"МИД ценит официальную позицию коллегиального президиума Боснии и Герцеговины по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимает указанные высказывания члена президиума Милорада Додика как выражение его собственного видения ситуации", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД также прокомментировали намерение Додика посетить Крым. Украинские дипломаты заявили, что поездки иностранных должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной являются откровенным нарушением украинского законодательства и международного права, в частности резолюции Генассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года.

Читайте такжеПакет санкций США против России за Крым: министр Трампа рассказал о подробностяхВ связи с указанным заявлением и намерением Додика посетить временно оккупированную АРК в МИД Боснии и Герцеговины отправлена нота протеста.

Отметим, что о принадлежности Крыма РФ Додик заявил в интервью изданию Русский репортер.

"У меня вопрос: а разве Крым - не часть России? Для меня это Россия, а что касается других... Босния вряд ли сможет признать, ведь необходим не только мой голос", - сказал Додик.

Напомним, недавно вице-президент США Майк Пенс заверил президента Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Соединенными Штатами территориальной целостности Украины, включая Крым.