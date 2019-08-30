Крым может вернуться в Украину благодаря двум вещам - экс-депутат Госдумы

Возвращение Крыма Украине возможно благодаря двум вещам, сообщил Илья Пономарев / УНИАН

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев полагает, что возвращение захваченного РФ Крыма в Украину возможно только через труп российского президента Владимира Путина.

Крым может вернуться под контроль Киева благодаря двум вещам - если удастся склонить на сторону Украины население полуострова и объяснить россиянам, какую цену они платят за его захват, рассказал экс-депутат во время чата на Главреде.

Собеседник предупредил, что если украинские власти будут пытаться вернуть Крым "кнутом", любое правительство России просто будет вынуждено стоять на жесткой позиции.

"…мир на Донбасс может прийти достаточно быстро, а возвращение Крыма - только через труп Путина. Пока Путин будет у власти, Крым не вернется в Украину, а после его ухода появится окно возможностей", - сказал он.

Пономарев добавил, что если на смену нынешнему лидеру РФ придет, например, бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), то Крым, конечно же, не вернется, а вот если другая часть российской оппозиции - может вернуться.

"Это вопрос взаимной деликатности. Если Украина будет просто стоять на ультимативной позиции, которая правильна, с точки зрения закона, но с точки зрения переговорного процесса, она не поможет, то ничего не изменится. Если будет гибкость и взаимное движение навстречу, то этот вопрос - решаемый", - заявил эксперт.

Читайте такжеГордон дал прогноз, сумеют ли Россия и Украина примириться после Донбасса с КрымомЭкс-депутат полагает, что Украина не вернет полуостров путем судов и международного давления, однако "Крым может вернуться только благодаря двум вещам".

"Первая - если удастся склонить на сторону Украины население полуострова, чтобы оно захотело вернуться. Этого можно добиться по-разному: учреждение местной администрации, установление медийного присутствия Украины, безусловный экономический рост Украины. Грубо говоря, людей нужно купить, мотивировать, чтобы они захотели вернуться в состав Украины", - сказал он.

По мнению Пономарева, вторая вещь - "россиянам нужно объяснить, какие проблемы для них создает наличие Крыма в России: как это влияет на цены, доступность товаров, какие это вызывает экономические проблемы, как на них сказываются санкции".

"До людей эту информацию нужно донести. Потому что пока россияне не понимают, какую цену платят за аннексию Крыма", - утверждает бывший депутат.

Ранее возвращение Крыма в Украину прокомментировал первый замглавы комитета Совета федерации (верхняя палата Федерального собрания России - парламент) по международным делам Владимир Джабаров, он сказал, что полуостров снова станет украинским только при одном условии.