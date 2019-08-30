Крым может вернуться в Украину благодаря двум вещам - экс-депутат Госдумы

30 августа 2019, 21:03

Возвращение Крыма в состав Украины невозможно путем судов и международного давления, полагает бывший российский депутат.

Возвращение Крыма Украине возможно благодаря двум вещам, сообщил Илья Пономарев - Возвращение Крыма в состав Украины
Возвращение Крыма Украине возможно благодаря двум вещам, сообщил Илья Пономарев / УНИАН

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев полагает, что возвращение захваченного РФ Крыма в Украину возможно только через труп российского президента Владимира Путина.

Крым может вернуться под контроль Киева благодаря двум вещам - если удастся склонить на сторону Украины население полуострова и объяснить россиянам, какую цену они платят за его захват, рассказал экс-депутат во время чата на Главреде.

Собеседник предупредил, что если украинские власти будут пытаться вернуть Крым "кнутом", любое правительство России просто будет вынуждено стоять на жесткой позиции.

"…мир на Донбасс может прийти достаточно быстро, а возвращение Крыма - только через труп Путина. Пока Путин будет у власти, Крым не вернется в Украину, а после его ухода появится окно возможностей", - сказал он.

Пономарев добавил, что если на смену нынешнему лидеру РФ придет, например, бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), то Крым, конечно же, не вернется, а вот если другая часть российской оппозиции - может вернуться.

"Это вопрос взаимной деликатности. Если Украина будет просто стоять на ультимативной позиции, которая правильна, с точки зрения закона, но с точки зрения переговорного процесса, она не поможет, то ничего не изменится. Если будет гибкость и взаимное движение навстречу, то этот вопрос - решаемый", - заявил эксперт.

Читайте такжеГордон дал прогноз, сумеют ли Россия и Украина примириться после Донбасса с КрымомЭкс-депутат полагает, что Украина не вернет полуостров путем судов и международного давления, однако "Крым может вернуться только благодаря двум вещам". 

"Первая - если удастся склонить на сторону Украины население полуострова, чтобы оно захотело вернуться. Этого можно добиться по-разному: учреждение местной администрации, установление медийного присутствия Украины, безусловный экономический рост Украины. Грубо говоря, людей нужно купить, мотивировать, чтобы они захотели вернуться в состав Украины", - сказал он.

По мнению Пономарева, вторая вещь - "россиянам нужно объяснить, какие проблемы для них создает наличие Крыма в России: как это влияет на цены, доступность товаров, какие это вызывает экономические проблемы, как на них сказываются санкции".

"До людей эту информацию нужно донести. Потому что пока россияне не понимают, какую цену платят за аннексию Крыма", - утверждает бывший депутат.

Ранее возвращение Крыма в Украину прокомментировал первый замглавы комитета Совета федерации (верхняя палата Федерального собрания России - парламент) по международным делам Владимир Джабаров, он сказал, что полуостров снова станет украинским только при одном условии.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Крым Илья Пономарев
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:03
Крым может вернуться в Украину благодаря двум вещам - экс-депутат Госдумы
20:41
Зеленский намерен подчинить Нацгвардию президенту
20:33
Психолог назвала важное правило каждого утра Видео
20:13
Родственники пленных моряков покидают Киев
20:05
"Путч от Порошенко": аналитик назвал условие начала беспорядков в Украине
19:58
Зеленский предложил лишать депутатов мандата за прогулы и неперсональное голосование
19:38
В МИД РФ понадеялись на "адекватный" новый Кабмин в Украине
19:35
Названа возможная дата первого рабочего заседания нового Кабмина Видео
19:08
В "ДНР" готовятся к обмену пленными с Украиной: известны подробности
19:00
Топ-модель по-украински 2019: все участники шоу
18:58
Голая Волочкова показала, как отмывается в бане Видео
18:43
Министр обороны Загороднюк пояснил планы на работу с Генштабом
18:33
Топ-модель по-украински 3 сезон 1 выпуск онлайн: отбор участниц шоу Видео
18:26
Эксперт "разбила" популярные мифы для молодых мам
18:16
В Кремле заявили о прогрессе в обмене пленными с Киевом
18:03
Гроб и похоронный марш: в Запорожье студенты необычно требовали права учиться на русском языке
17:58
Раскрыты подробности первого заседания нового Кабмина Видео
17:28
Гончарук анонсировал глубокую реформу: назвал дату вступления в силу
17:24
Экономика Украины пострадала из-за укрепления гривны
17:00
"Травмы серьезные": Гонтарева раскрыла подробности ДТП за границей
16:54
Путин позовет Зеленского в РФ: в Кремле рассказали подробности Видео
16:30
"Прострелена голова": в киевском ботсаду нашли тело
16:29
"Правильная история": Гончарук рассказал о судьбе медреформы и новой школы Видео
16:20
Танці з зірками 2019: во втором выпуске шоу получит постоянных ведущих
16:19
"Мы хотим крови": Рябошапка пообещал садить чиновников каждую неделю
16:06
"Мячики вываливаются": грудь Алины Гросу завела сеть
16:05
Гонтареву за границей сбила машина - СМИ
16:04
Зеленский предложил сократить число нардепов и закрепить в Конституции пропорционалку Видео
15:45
В Кабмине рассказали об объединении еще двух министерств Видео
15:26
Кабмин Гончарука не будет диктовать цену на газ
15:23
Звезда Назад в Будущее Кристофер Ллойд посетит Comic Con Ukraine 2019
15:15
Гончарук обьяснил, почему Авакова оставили главой МВД
15:10
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
15:00
Гончарук рассказал, сколько нужно времени для борьбы с контрабандой Видео
14:54
Дело о пытках участников Евромайдана: суд оправдал экс-беркутовца Хандрыкина
14:52
Динамо и Александрия узнали соперников на групповом этапе Лиги Европы
14:45
"Планы изменились": Украине скоро "светит" перепись населения Видео
14:38
"Пид*расы рыгианальные": сеть вспенилась из-за законопроектов об амнистии боевиков и особом статусе Донбасса
14:32
Евровидение-2020: назван город для проведения конкурса
14:15
Адвокат назвал возможную дату обмена пленными Видео
14:11
"Ничего личного": Коломойский рассказал о встрече с Порошенко Видео
13:55
Макрон рассказал о подготовке встречи в "нормандском формате" Видео
13:50
Черное новолуние: эксперт предупредила о серьезной угрозе Видео
13:49
"Персики подоспели": участница Танцев взбудоражила сочными ягодицами
13:36
Осень начнется с летней жары: синоптик дала свежий прогноз погоды Видео
13:24
Экс-депутат Госдумы раскрыл причину задержки обмена пленными Видео
13:21
Взрыв и пожар: в Киеве у метро произошло крупное ЧП Фото Видео
13:02
"Уволить всех неэффективных!": Гончарук назвал первые шаги на посту премьера
12:37
Любовница Петросяна на Новой Волне: во сколько обошелся наряд
12:35
Россия вбухает еще 128 миллиардов в Крымский мост
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять